Вышло плановое обновление безопасности для Android

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Именно сегодня Google выпустила июньское обновление безопасности для своих смартфонов Pixel. Получить апдейт по воздуху смогут владельцы Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Он также скоро появится на смартфонах серии Samsung Galaxy S20.

Что нового?

По большому счёту никаких новых функций не появилось. Это ведь обновление безопасности, в котором исправляют критические уязвимости. Специалисты Google нашли сразу несколько брешей, которые могли серьёзно навредить пользователям предыдущей сборки, но, к счастью, сегодня все найденные дыры были успешны закрыты. Компания даже поделилась тем, под какими номерами ежемесячное обновление безопасности выйдет на это раз:

Pixel 2 (XL): QQ3A.200705.002

Pixel 3(XL): QQ3A.200705.002

Pixel 3a (XL): QQ3A.200705.002

Pixel 4 (XL): QQ3A.200705.002﻿

А новые фишки корпорация добавляет в ежеквартальных обновлениях. Так, в июне пользователи Android получили апдейт, который добавил интересную функцию в приложение Часы. Теперь когда вы ложитесь спать смартфон автоматически может включать успокаивающую музыку, которая поможет легче заснуть.

Владельцы любого смартфона из серии Samsung Galaxy S20 тоже могут обновиться. Никаких нововведений ожидать не стоит. Номер сборки для обычного Galaxy S20 —﻿﻿ ﻿G981U1UES1ATFB, для Galaxy S20 Plus и S20 Ultra ﻿—﻿﻿﻿ G988U1UES1ATFB.﻿

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Источник: PhoneArena