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Xiaomi Mi 10 может быть достаточно дорогим

07.02.2020 45 0

Политика ценообразования, которой Xiaomi придерживается на всем пути своего развития, почти всегда отличалась лояльностью по отношению к потребителям. Именно этот факт сыграл важную роль в том, что техника компании стала популярной. Фанатов низких цен оказалось немало.


Тем не менее, ценники на устройства компании неуклонно растут, пусть и не так стремительно, как у конкурентов. И рост цен только продолжится, ведь отныне Xiaomi сфокусировала свои усилия на создании устройств среднего и флагманского сегментов.

 

Xiaomi Mi 10 может быть достаточно дорогим


Похоже, что не стоит рассчитывать на то, что за Xiaomi Mi 10 запросят немного. По крайней мере, сама компания начала готовить пользователей к тому, что рост цен на флагман может быть ощутимым. Так, Лэй Цзюнь сообщил о том, что при создании нового устройства низкая себестоимость не была в приоритетах. Была поставлена задача создать лучший продукт и ценовые ограничения были сняты.


Кстати, аналогичная цель стояла и перед создателями Xiaomi Mi Mix Alpha и чем все закончилось, мы уже знаем. Ценник составил около $2800. Безусловно, цена на Xiaomi Mi 10 не будет столь внушительной, но очень похоже, что и очень привлекательной она не станет.


Именно поэтому компания уже начала оправдывать рост цен, намекая на то, что это палата за те новации и новшества, которые получит смартфон. В частности, установка памяти стандарта LPDDR5, удовольствие не дешевое. Но глава Xiaomi уверен, что пользователи только выиграют от наличия нового чипа памяти.


Уже известно, что в базовой версии Xiaomi Mi 10 будет предлагать 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Будет версия с 256 Гб флеш-памяти, а топовая модификация получит 12/512 Гб.


Источник: ithome.com



Xiaomi Mi 10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.02.2020

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Xiaomi Mi 10 может быть достаточно дорогим