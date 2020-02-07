Xiaomi Mi 10 может быть достаточно дорогим

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Политика ценообразования, которой Xiaomi придерживается на всем пути своего развития, почти всегда отличалась лояльностью по отношению к потребителям. Именно этот факт сыграл важную роль в том, что техника компании стала популярной. Фанатов низких цен оказалось немало.





Тем не менее, ценники на устройства компании неуклонно растут, пусть и не так стремительно, как у конкурентов. И рост цен только продолжится, ведь отныне Xiaomi сфокусировала свои усилия на создании устройств среднего и флагманского сегментов.





Похоже, что не стоит рассчитывать на то, что за Xiaomi Mi 10 запросят немного. По крайней мере, сама компания начала готовить пользователей к тому, что рост цен на флагман может быть ощутимым. Так, Лэй Цзюнь сообщил о том, что при создании нового устройства низкая себестоимость не была в приоритетах. Была поставлена задача создать лучший продукт и ценовые ограничения были сняты.





Кстати, аналогичная цель стояла и перед создателями Xiaomi Mi Mix Alpha и чем все закончилось, мы уже знаем. Ценник составил около $2800. Безусловно, цена на Xiaomi Mi 10 не будет столь внушительной, но очень похоже, что и очень привлекательной она не станет.





Именно поэтому компания уже начала оправдывать рост цен, намекая на то, что это палата за те новации и новшества, которые получит смартфон. В частности, установка памяти стандарта LPDDR5, удовольствие не дешевое. Но глава Xiaomi уверен, что пользователи только выиграют от наличия нового чипа памяти.





Уже известно, что в базовой версии Xiaomi Mi 10 будет предлагать 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Будет версия с 256 Гб флеш-памяти, а топовая модификация получит 12/512 Гб.





Источник: ithome.com







