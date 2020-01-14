Xiaomi Mi 10 на фото. Фейк?

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Семейство Xiaomi Mi 9 — успешные смартфоны. Пришло время для продолжения в виде как минимум двух моделей: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Инсайдеры уже не раз показывали нам как могут выглядеть новинки, но поток рендеров и снимков иссякать не будет вплоть до анонса. Предлагаем взглянуть на фото, на которых якобы запечатлен Xiaomi Mi 10.









Если смотреть на новинку сквозь призму современных смартфонов, то у нее не будет своего лица. Xiaomi в очередной раз может породить смартфон без самоидентификации в плане экстерьера. Проблема Xiaomi Mi 10 в таком исполнении в том, что он во многом похож на прочие модели.





Имеем уже кажется неизбежный в наши дни во флагманах дисплей с изогнутыми краями и маленьким круглым вырезом для фронтальной камеры. Основная камера выполнена без изысков — все четыре модуля расположились по вертикали в верхнем левом углу задней панели. Светодиодную вспышку вынесли за пределы блока камер.









Загвоздка в том, что все выводы справедливы только в том случае, если перед нами действительно Xiaomi Mi 10. Сомневаться в достоверности заставляет неаккуратно вписанный в тыльную крышку блок основной камеры. Опять же нет ясности с тем, сколько датчиков изображения в итоге предложат на лицевой стороне: один или два.





Источник: news.mydrivers.com







