Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает!

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Xiaomi вместе с «дочкой» Redmi не намерена покидать табель рангов самых оптимальных по соотношению характеристик и цен смартфонов. На роль хита продаж нынешнего года претендует Redmi Note 9S. К этой модели не так много вопросов и это одно из лучших предложений на рынке. Особенно оно становится привлекательным, когда есть шанс прикупить смартфон со скидкой.

И такая возможность появилась благодаря фирменному магазину компании на торговой площадке AliExpress. Прямо сейчас за смартфон в 4/64 Гб памяти просят $155, а версию с 6/128 Гб можно приобрести за $175.

Напомним, что в перечень характеристик Redmi Note 9S входит 6,67-дюймовый экран разрешением FullHD+, селфи-камера на 16-мегапикселей, емкий аккумулятор на 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и чипсет Snapdragon 720G. Поставляется аппарат с предустановленной ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Купить Xiaomi Redmi Note 9S 4/64 Гб — $155, промокод "9S64GB64"

Купить Xiaomi Redmi Note 9S 6/128 Гб — $175, промокод "9S128GB74"