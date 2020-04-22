Где купить дешевле?

Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает!

22.04.2020 1073 2

Xiaomi вместе с «дочкой» Redmi не намерена покидать табель рангов самых оптимальных по соотношению характеристик и цен смартфонов. На роль хита продаж нынешнего года претендует Redmi Note 9S. К этой модели не так много вопросов и это одно из лучших предложений на рынке. Особенно оно становится привлекательным, когда есть шанс прикупить смартфон со скидкой.

 

Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает! – фото 1

 

И такая возможность появилась благодаря фирменному магазину компании на торговой площадке AliExpress. Прямо сейчас за смартфон в 4/64 Гб памяти просят $155, а версию с 6/128 Гб можно приобрести за $175.

 

Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает! – фото 2

 

Напомним, что в перечень характеристик Redmi Note 9S входит 6,67-дюймовый экран разрешением FullHD+, селфи-камера на 16-мегапикселей, емкий аккумулятор на 5020 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и чипсет Snapdragon 720G. Поставляется аппарат с предустановленной ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11.

 

Купить Xiaomi Redmi Note 9S 4/64 Гб — $155, промокод "9S64GB64"

Купить Xiaomi Redmi Note 9S 6/128 Гб — $175, промокод "9S128GB74"

Xiaomi Redmi Note 9S
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Максим
Вот спасибо что предупредили что смартфон работает:)))))
22.04.2020 22:10
Ответить
Колян
Вот бы такие характеристики, но с диагональю ~5,8 дюйма
22.04.2020 21:44
Ответить

telegram__banner.png
Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает!