Zanco Tiny T2: самый маленький 3G-телефон в мире

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В конце 2017 года по Интернету прокатился волна хайпа вокруг крошечного телефона Zanco Tiny T1. Тогда много слов было сказано о том, что лопатофоны всех поработили, но все еще сильна тяга к миниатюрным телефончикам с небольшими дисплеями и кнопками.





Несмотря на то, что сам Zanco Tiny T1 был крошечным и скорее вещью больше игрушечной, чем полезным гаджетом, его создателям удалось выпустить такой телефончик. Его до сих пор продают на AliExpress за $50.





Тем временем сами разработчики создали второе поколение смартфона — Zanco Tiny T2. Новинка преобразилась внешне и внутренне. Одно неизменно — маленький корпус. Его вес составил 31 грамм и внутри скрывается аккумуляторная батарея емкостью 500 мАч. В сравнении с Zanco Tiny T1, который обладал аккумулятором на 200 мАч — это серьезный прирост.









Телефон получил дисплей диагональю 1 дюйм разрешением 128х96 точек, чип MediaTek MT6276А, 64 МБ оперативной памяти и флеш-модуль на 128 МБ. Есть слот для карт microSD до 32 Гб и даже нашлось место для 0,3 Мп камеры со светодиодной вспышкой.





На краудфандинговой площадке Kickstarter идет сбор средств на Zanco Tiny T2, оценили который в $79. Из необходимых $10000 уже собрали более $35000, а это означает, что до прилавков магазинов крохотный телефончик доберется.





Источник: techthelead.com