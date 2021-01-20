Защищенный Doogee S40 с аккумулятором на 4650 мАч доступен со скидкой

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Защищенные смартфоны подобны внедорожникам на улицах городов, которые привлекают внимание, не боятся пыли, грязи и воды. Сегодня это нишевые устройства, в рядах которых редко случаются новинки. В числе тех, кто экспериментирует с выпуском неубиваемых аппаратов компания Doogee, которая устроила акцию, позволяющую прикупить Doogee S40 всего за $81 до 31 января. А чтобы ценник опустился до этой отметки необходимо использовать купон BGRUS40.

Во времена засилья лопат, смартфон предлагает 5,5-дюймовый дисплей разрешением 960х480 пикселей, защищает который закаленное стекло Gorilla Glass 4. Удостоился Doogee S40 четырехъядерного чипа МТ6739, 3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя на 32 Гб. Как и надлежит защищенному мобильнику он получил герметичный корпус, сертифицированный по классу защиты IP68/IP69К и военному стандарту MIL-STD-810G.

В арсенале устройства аккумулятор емкостью 4650 мАч, фронталка на 5-мегапикселей со светосилой f/2.0 и двойная тыльная камера 8 Мп + 2 Мп. Есть поддержка карт памяти до 32 Гб, Wi-Fi, Bluetooth, а руководит работой смартфона операционная система Android 9.0 Pie.

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