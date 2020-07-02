120 Гц, батарея на 4880 мАч и Snapdragon 765G. Стала известна дата презентации iQOO Z1x за $285

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Под брендом IQOO компания Vivo выпускает однозначно заслуживающие внимания смартфоны. Они получаются красивыми, недорогими и производительными, а эти три фактора, как показало время, являются определяющими в успехе любого устройства. Таким должен получится и новый iQOO Z1x, дату презентации которого нам сегодня сообщили.

iQOO Z1x

Смартфон совсем недавно прошёл сертификацию в TENAA, благодаря чему нам известна большая часть его спецификаций. Оказалось, что новинка получит хороший 6,57-дюймовый экран с разрешением 2408 x 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, большую батарею на 4880 мАч и, предположительно, Snapdragon 765G.

Конечно, насколько хороши эти характеристики определит прежде всего цена, но ожидаемые выглядят очень многообещающе, и обычно iQOO оправдывает ожидания.

Так когда представят?

Сегодня компания опубликовала официальный анонс. К сожалению, бренд iQOO представлен в основном на территории Китая, так что удивляться наличию в тексте неразличимых для многих символов не стоит.

Тем более это уже давно не является проблемой. Гик-сообщество вокруг таких выгодных предложений появляется достаточно быстро, что почти всегда означает появление неофициальной глобальной прошивки с качественным переводом.

Для тех, кто хотел бы приобрести международную версию производства самой iQOO хороших новостей пока нет, но модель для Китая покажут уже 9 июля.

Отдельно стоит отметить, что iQOO Z1x станет первым в истории бренда не флагманским смартфоном. О выпуске бюджетных моделей сейчас задумывается всё больше брендов. Google второй год подряд выпускает недорогие Pixel a. OnePlus совсем скоро покажет первый почти за 3 года смартфон дешевле $500, его название всем давно известно —﻿ OnePlus Nord. Даже Apple взяла курс на удешевление новых iPhone.

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Источник: gizmochina﻿