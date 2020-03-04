Акционные предложения от Gearbest: Xiaomi Mi Note 10, Redmi AirDots, ASUS ZenFone Max M1 и другие гаджеты

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В интернет-магазине Gearbest проклюнулись первые весенние акции и скидки. По традиции продавец зазывает снижением цен на ряд товаров. В числе позиций, на которые продавец пересмотрел ценники, попали смарт-часы, смартфоны и беспроводные наушники. Предлагается и беспроводной коммутатор, который пригодится для работы системы «умный дом».

В эту подборку попал Xiaomi Mi Note 10, который в прошлом году наделал шуму наличием 108 Мп камеры. Предлагают купить ASUS ZenFone Max M1, появившийся на рынке в 2018 году и защищенный бюджетник Doogee S68 Pro, получивший батарейку на 6300 мАч, NFC и защиту по классу IP68. Больше предложений от магазина вы найдете ниже.

Смарт-часы Honor MagicWatch 2 — $149.99, купон "H4410AAE75DEB000"

Xiaomi Mi Note 10 CC9 Pro — $429, купон "O44B9687879EB001"

DOOGEE S68 Pro — $179,99, купон "X4411A3F5E227000"

ASUS ZenFone Max M1 — $79,99, купон "X44A7055DCA27000"

Беспроводные наушники Redmi AirDots — $18,80

Беспроводной коммутатор Xiaomi Mijia Smart Wireless Switch Smart Home Device House Control Center Intelligent — $8,99, купон "S44BAE34789EB001"

Bluetooth-наушники Lenovo HE05 Bluetooth Earphone Wireless Earphone — $ 8,99 (10 шт), купон "J4454050E0A27000"