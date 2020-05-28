«Альфа-монстр» Xiaomi Mi Mix Alpha может вновь заявить о себе

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В сентябре прошлого года Xiaomi удалось изрядно удивить публику, представив концептофон Mi Mix Alpha. Главная фишка новинки — гибкий дисплей, «обнимающий» корпус и сумевший захватить переднюю панель, боковые грани и большую площадь тыльной панели. Выглядел смартфон эффектно и футуристично, но дальше концепта дело не пошло.

Увы, только концепт

Несмотря на все обещания, Xiaomi Mi Mix Alpha так и не появился на прилавках магазинов. Хотя компания не раз заявляла, что еще чуть-чуть и пользователи смогут прикупить новинку. Похоже, что эта модель так и останется лишь прототипом, демонстрацией того «смотрите как мы умеем».

Нарастить мощности

Хотя есть предсказания, что компания не распрощалась все же с идеей выпустить Mi Mix Alpha и даже готовит его усовершенствованную версию. Кодовое имя новинки Draco и одно из ее усовершенствований чипсет Snapdragon 865. Обещают также 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной, батарейку емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки.

Сама Xiaomi хранит молчание и никак не комментирует слухи, а также предпочитает отмалчиваться о перспективах выхода на рынок Mi Mix Alpha.

Источник: ithome