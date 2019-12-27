Android 11 позволит создавать видеофайлы размером более 4 Гб

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Нельзя не признавать того факта, что камеры в смартфонах за последние пару лет серьезно эволюционировали. За это время в камерах на телефонах изменилось многое, включая и то, что появилась возможность писать ролики в формате 4К. Но проблема в том, что ограничения в системе не позволяют большинству Android-смартфонов хранить видеофайлы размером более 4 Гб.





Но все может измениться в следующем году с приходом Android 11 и Google может пойти по пути снятия этого ограничения. Так, главный редактор ресурса XDA Developers Мишааль Рахман опубликовал материал, в котором сообщил, что разработчикам удалось найти в исходном коде прошивки подтверждение, что в будущем может появиться возможность создавать видеофайлы размером более 4 Гб. Так, во время теста удалось успешно скомпилировать файл размером 32 Гб и заполнить внутреннюю память смартфона одной записью.









По предварительной информации, в Android 11 разработчики хотят переосмыслить работу режима полета. В частности, при его активации не будет отключаться функция Bluetooth. Кроме того, есть вероятность, что новая версия зеленого робота позволит захватывать скриншоты и делать запись с экрана, не полагаясь на сторонние приложения.









Предполагается, что новшество будет реализовано в Android 11, первая бета-версия которого может выйти в марте следующего года. А вот стабильную сборку Google может по традиции выкатить уже в августе.





Источник: xda-developers.com



