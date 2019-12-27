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Android 11 позволит создавать видеофайлы размером более 4 Гб

27.12.2019 1023 0

Нельзя не признавать того факта, что камеры в смартфонах за последние пару лет серьезно эволюционировали.  За это время в камерах на телефонах изменилось многое, включая и то, что появилась возможность писать ролики в формате 4К. Но проблема в том, что ограничения в системе не позволяют большинству Android-смартфонов хранить видеофайлы размером более 4 Гб.


Но все может измениться в следующем году с приходом Android 11 и Google может пойти по пути снятия этого ограничения. Так, главный редактор ресурса XDA Developers Мишааль Рахман опубликовал материал, в котором сообщил, что разработчикам удалось найти в исходном коде прошивки подтверждение, что в будущем может появиться возможность создавать видеофайлы размером более 4 Гб. Так, во время теста удалось успешно скомпилировать файл размером 32 Гб и заполнить внутреннюю память смартфона одной записью.

 

Android 11 позволит создавать видеофайлы размером более 4 Гб – фото 1


По предварительной информации, в Android 11 разработчики хотят переосмыслить работу режима полета. В частности, при его активации не будет отключаться функция Bluetooth. Кроме того, есть вероятность, что новая версия зеленого робота позволит захватывать скриншоты и делать запись с экрана, не полагаясь на сторонние приложения.

 

Android 11 позволит создавать видеофайлы размером более 4 Гб – фото 2


Предполагается, что новшество будет реализовано в Android 11, первая бета-версия которого может выйти в марте следующего года. А вот стабильную сборку Google может по традиции выкатить уже в августе.


Источник: xda-developers.com


 

Android 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.12.2019

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Android 11 позволит создавать видеофайлы размером более 4 Гб