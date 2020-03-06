Android запустили на iPhone. Теперь за самоуправство придется ответить в суде

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Вчера по сети разлетелась новость, что благодаря команде Correlium удалось запустить Android на iPhone. На данный момент бета-версия работает с iPhone 7 и iPhone 7 Plus, предлагая частично рабочую версию зеленого робота. Добиться полной функциональности не удалось, но обещали работать в этом направлении.

Бета-версия доступна для скачивания на сайте проекта, но ее не стоит рекомендовать для ежедневного использования. И дело даже не в том, что ряд функций недоступны. Для самих разработчиков остается загадкой, как программное обеспечение отразится на прочих параметрах. И высок риск «окирпичивания» смартфонов.

Естественно, что данное достижение разработчиков не могло остаться незамеченным со стороны самой Apple. И ее реакция не заставила себя долго ждать. Юристы компании отреагировали мгновенно. Уже вчера концерн из Купертино подал на Correlium иск в суд.

Apple видит в такой изобретательности серьезную угрозу для себя и своей операционной системы. Тогда как команда Correlium заявляет, что не одобряет подход «яблочной» компании в части ограничения функциональности своих устройств, прикрываясь обеспечением безопасности.

По их мнению, цели Apple куда более прагматичны — устранение конкуренции и доминирование на рынке. Correlium стремится снять все ограничения и предложить пользователям свободу выбора, какой операционной системой им пользоваться на iPhone.

Источник: news.mydrivers.com