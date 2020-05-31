Анонс Android 11 задерживается

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Коронавирус вышел за пределы Китая и внес серьезные коррективы в привычный уклад жизни. Серьезность ситуации заставила перейти на онлайн-трансляции презентаций, а целый ряд выставок и форумов и вовсе были отменены. Вынуждена была отказаться от проведения ежегодной конференции для разработчиков Google I/O и корпорация добра.

Было решено переместиться в онлайн-пространство и провести релиз Android 11 в онлайн-формате The Beta Launch Show. Запланировано действо было на 3 июня. Но в последний момент Google внесла коррективы в эти планы. Компания выпустила заявление, в котором сообщила, что сейчас не время для праздников и она приняла решение отложить релиз Android 11.

Как надолго отодвинули анонс одиннадцатой версии зеленого робота, сказано не было. Было лишь обещано, что в скором времени компания «вернется с новыми подробностями об Android 11». Среди причин переноса релиза называют последние события в Миннеаполисе, где прокатилась волна беспорядков из-за смерти афроамериканца в ходе его задержания полицией.

Ожидается, что в Android 11 предложат несколько интересных нововведений, из которых отметим механизм Scoped Storage для деления встроенной памяти на несколько независимых ячеек для каждого приложения, функцию беспроводной отладки Wi-Fi, обновленное меню многозадачности, поддержку различных типов дисплеев и тонкую настройку жестового управления. Выход стабильной сборки ожидается осенью, когда мы сможем оценить новый виток эволюции Android.

Источник: androidpolice

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