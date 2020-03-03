Анонс Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro: Xiaomi переосмыслила каким должен быть игровой смартфон

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Xiaomi в числе тех, кто верит в перспективность концепции игровых смартфонов и сегодня суббренд компании представил третье поколение геймерского мобильника — Black Shark 3 с поддержкой 5G. И судя по характеристикам, новинка получилась намного круче предшественника, а к ее созданию причастны специалисты компании Tencent.

Экстерьер смартфона громко заявляет о том, что это игрофон. От предшественников сохранили рельефную тыльную крышку и X-образный рисунок. Логотип компании на задней панели получил подсветку и не забыли предложить выделенную клавишу для активации режима Game Space 3.0.

По словам компании, мы наблюдаем засилье однотипных устройств. Но Black Shark 3 исключение из этого правила и одним из красивых элементов в дизайне стала основная камера, оформленная в стиле «Energy Ring». Это позволило сделать внешний вид смартфона авангардным и эффектным. Помимо черного, серого и серебристого цветов, устройство будет доступно в розовом цвете.

Особенно гордится производитель экраном Balck Shark 3, называя его «универсально игровым». Такого эпитета была удостоена 6,67-дюймовая AMOLED-панель разрешением 2400х1080 точек, частота обновления 90 Гц, частота сенсорного слоя 270 Гц, JNCD˂0.44, HDR10+, DC Dimming, скорость отклика одним касанием пальца — 24 мс, несколькими — 28 мс. А еще имеется поддержка интеллектуальной технологии компенсации движения MEMC для поддержки сверхвысокой частоты кадров. Сканер отпечатков пальцев интегрировали непосредственно в область дисплея.

В устройстве бьется кремниевое «сердце» Snapdragon 865. Это мощный мобильный процессор топового уровня с 8 процессорными ядрами и графикой Adreno 650. Одно из преимуществ Black Shark 3 — водяное охлаждение. С ним троттлингу не бывать, и оно способно снизить температуру чипа на 14 градусов за 1 минуту. Сама система создана по типу «сэндвича» с общей протяженностью труб 186 мм и медной пластиной поверх системной платы.

Покупателям доступны версии с 8 Гб (LPDDR4x) или 12 Гб (LPDDR5) оперативной памяти и постоянной 128/256/ Гб UFS 3.0. Питает этого монстра батарейка на 4720 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии во время игрового процесса, на тыльной стороне установили магнитный коннектор для 18-ваттной быстрой зарядки.

Здесь не отказались от 3,5 мм разъема для наушников, предложили порт USB Type-C, поддержку Wi-Fi 6, фронталку на 20 Мп, основную камеру с тремя датчиками 64 Мп + 13 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (датчик глубины) и фирменную оболочку JOY UI 11. Не забыли оснастить смартфон парочкой линейных стереодинамиков 1217.

Помимо Black Shark 3 компания представила его Pro-версию, которая отличается от базового варианта дисплеем диагональю 7,1 дюйма разрешением 3120х1440 точек, аккумулятором емкостью 5000 мАч, выдвижными курками на правой боковой грани и есть поддержка голосового управления игрой. Доступен Black Shark 3 Pro только в черном и сером цветах.

Покупателям будут доступны три версии Black Shark 3 с 8/128 Гб, 12/128 Гб и 12/256 Гб по цене $501, $544 и $573 соответственно. Старт продаж намечен на 6 марта. Black Shark 3 Pro появится на прилавках магазинов 10 марта по цене $673 за версию с 8/256 Гб и $716 с 12/256 Гб памяти. Дополнительно можно прикупить геймпад за $29 и клипсу-кулеер за $26.

Источники: mydrivers, mydrivers, mydrivers, toutiao﻿, toutiao﻿

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