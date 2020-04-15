Анонс Honor 30: первый с Kirin 985

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Вслед за Huawei пришел черед «дочки» продемонстрировать свои умения в деле создания флагманов. Сегодня в Китае состоялась премьера серии Honor 30 и первое знакомство начнем с базовой версией линейки с одноименным названием. Что же готова Honor противопоставить конкурентам?

Начать стоит с одной из ключевых фишек смартфона — чипа Kirin 985. Это новый 7-нанометровый процессор с восемью вычислительными ядрами. Как и флагман Kirin 990 здесь предложили поддержку сетей пятого поколения. По факту это упрощенная версия Kirin 990, где отошли от схемы 2+2+4 и предложили вариант 1+3+4 (1хCortex-A76, 2,58 ГГц + 3хCortex-A76, 2,4 ГГц + 4хCortex-A55, 1,8 ГГц). А еще чип получил новый графический ускоритель Mali-G77 с восемью ядрами. Производитель акцентировал внимание, что новинка в 1,5 раза энергоэффективнее Snapdragon 865.

Оснастили смартфон 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128/256 Гб, OLED-дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400х1080 точек, фронталкой на 32 Мп с апертурой f/2.0 и аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой 40-ваттной проводной зарядкой.

Руководит работой Honor 30 фирменная оболочка Magic UI 3.1.1 на основе Android 10 и на задней панели используется четырехмодульная система камер: 40 Мп (широкоугольный датчик, f/1.8) + 8 Мп (суперширокоугольный сенсор, f/2.4, + 8 Мп (телеобъектив, f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой) + 2 Мп (макрокамера, f/2.4).

В арсенале смартфона поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS и предложили наэкранный сканер отпечатков пальцев. Старт продаж намечен на 21 апреля и порядок цен таков: 6/128 Гб — $425, 8/128 Гб — $453 и 8/256 Гб — $495.

Источник: honor