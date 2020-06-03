Анонс Honor Play 4 и Honor Play 4 Pro

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Компания Honor готова превратить в игровой практически любой смартфон, но на всякий случай есть в ее модельном ряду устройства с четкой ориентацией на геймеров. Речь о линейке Play, которая сегодня пополнилась двумя новинками Play 4 и Play 4 Pro, где наиболее интересной и максимально «заряженной» получилась «прошка».

Подход Honor к созданию игрового смартфона отличается от прочих компаний. Здесь вы не увидите агрессивный дизайн, мощную аппаратную платформу (за исключением «прошки») и максимальный объем оперативки. Она предпочитает выпускать мобильники с типичной внешностью и без излишеств по «железу».

Honor Play 4

Первое на чем акцентировал внимание производитель — это чип. Здесь установили Dimensity 800, который готов к игровым подвигам благодаря ускорителю Mali-G77 MP4 и обеспечит работу в сетях пятого поколения. Оснастили смартфон 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 4300 мАч и быстрой 22,5-ваттной зарядкой.

Дисплей с частотой обновления 60 Гц, но частота отклика сенсорного слоя увеличена до 120 Гц. Имеется «передовая в отрасли» система жидкостного охлаждения и четверная основная камера 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный сенсор, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Руководит работой смартфона фирменная оболочка Magic UI 3.1. Оценили Honor Play 4 в $253 за версию с 6/128 Гб и за модификацию с 8/128 Гб запросили $281.

Honor Play 4 Pro

В смартфоне установили 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, сдвоенную фронталку 32 Мп + 8 Мп, аккумулятор емкостью 4200 мАч и мощность зарядки увеличили до 40 Вт. Важное отличие Pro-версии от базовой — чип Kirin 990 с 5G-модемом Baron 500.

Предлагает Honor Play 4 Pro оперативную память стандарта LPDDR4X, флеш-накопитель UFS 3.1, чип NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и ИК-датчик, который способен бесконтактно измерить температуру тела. Декларируется точность показаний 0,1ºС.

Еще одно существенное отличие от «младшей» модели — сдвоенная основная камера, где главный датчик Sony IMX600 на 40 Мп и помогает ему телеобъектив на 8 Мп с поддержкой 3-кратного оптического зума и 30-кратного цифрового. На выбор две версии Honor Play 4 Pro: с «термометром» и без. Обычная версия с 8/128 Гб памяти стоит $408, а топовая с функцией измерения температуры тела оценена в $422.

Новость дорабатывается….