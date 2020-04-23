Анонс Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE: молодежные издания и попытка угодить многим

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Huawei продолжает сохранять бодрость духа и выпускает новинки одна за другой. Сегодня пришел черед дебютировать серии Huawei Nova 7, куда вошли сразу три модели. Уже стало традицией, что в пару базовой версии дается Pro-вариация, а также выходит упрощенная SE-версия.

Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE во многом схожи друг с другом, а ключевые отличия касаются аппаратной платформы, камер, дисплеев и, как ни странно — типом и месторасположением сканера отпечатков пальцев.

Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro оснастили чипсетом Kirin 985, 8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, наэкранным сканером отпечатков пальцев, NFC и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой.

Работают новинки под управлением Android 10 с оболочкой EMUI 10.1, и основная камера обладает 4 датчиками на 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный, 120 градусов) + 8 Мп (телеобъектив, 10-кратный гибридный и 50-кратный зум) + 2 Мп (макросъемка).

Базовая модель линейки получила OLED-матрицу диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400х1080 точек, фронталку на 32 Мп и габариты корпуса составили 160,64х74,33х7,96 мм.

В случае с Nova 7 Pro предложили 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340х1080 пикселей, сдвоенную фронталку 32 Мп + 8 Мп, а корпус обладает размерами 160,36х73,74х7,98 мм.

Huawei Nova 7 SE отличается от своих собратьев наличием IPS-дисплея диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек, фирменным чипом Kirin 820, селфи-камерой на 16 Мп и в основной камере телеобъектив на 8 Мп заменен на 2 Мп датчик глубины. Дактилоскопический датчик отправлен на боковую грань и модуля NFC здесь нет. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и есть быстрая зарядка на 40 Вт.

В Китае смартфоны поступят в продажу 28 апреля. Huawei Nova 7 предлагают в двух версиях: 8/128 Гб — $424 и 8/256 Гб — $481. Такие же конфигурации памяти получила и Nova 7 Pro, но ценники составили $523 и $580 соответственно. Nova 7 SE в младшей версии обладает 8/128 Гб и стоит $340, а старшую оценили в $396 при 8/256 Гб памяти.

Источник: toutiao