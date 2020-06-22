Анонс iOS 14: поддержка виджетов, обновленная Siri и CarKey

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Несмотря на сложность ситуации, Apple решила не отменять конференцию WWDC, но пошла на то, чтобы провести ее в несколько непривычном для себя онлайн-формате. Сомнений в том, что сегодня представят iOS 14 ни у кого не было, а вот что касается нейминга мобильной операционной системы, то тут была неопределенность.

Анонс iOS 14

Предсказание, что новую версию операционной системы переименуют в iPhone OS 14 не сбылось. Компания не стала делать резких телодвижений и исповедует классику. Новая итерация операционки получила имя iOS 14. При создании новой версии операционной системы в числе главных приоритетов было повышение производительности и стабильности.

Виджеты, Siri и звонилка

Но без нововведений все же не обошлось. С точки зрения внешнего вида, преемственность дизайна предыдущих версий iOS сохранили. Apple все же решилась на изменение домашнего экрана. Главное — виджеты разных размеров на рабочем столе, которые стали расширенными версиями приложений. Новые виджеты можно устанавливать из галереи.

В зависимости от времени суток они могут меняться. Например, утром это погода, а вечером — какой-то фильм или сериал. App Library автоматически сортирует приложения в группы и списки, а также поможет спрятать ненужный софт в специальном меню, убрав его с рабочего стола. Можно добавлять сколько угодно приложений и пролистывать их сверху вниз по аналогии с просмотром веб-страниц.

Переработали и Siri, которая теперь вместо того, чтобы занимать весь экран при ее активации, появляется в виде анимированного кружка в нижней части экрана пока пользователь диктует свой запрос. Можно отправлять голосовые сообщения через iMessage при помощи Siri. Сам мессенджер также доработали, предложив поддержку групповых чатов и переводчик для перевода текста или сообщения. Поддерживается 11 языков: английский, китайский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, арабский, португальский и русский.

Одно из долгожданных изменений — переработали заставку входящего звонка, предложив всплывающее уведомление в верхней части дисплея с возможность смахнуть по кнопкам «принять» и «отклонить».

App Clip, CarKey и Apple Maps

Появилась функция App Clip — предпросмотр мини-версий приложений или быстрый доступ к нужным функциям. Apple придумала делать облегченные версии приложений без установки на устройство. Они запускаются при помощи NFC или QR-кода только тогда, когда необходимо быстро выполнить какую-то задачу. Фишка в том, чтобы позволить пользователю получить доступ к каким-то функциям приложений, избегая процедуры их скачивания или подписки на какие-то сервисы. Например, можно взять в аренду автомобиль или велосипед, приобрести кофе или оплатить услугу, не устанавливая фирменное приложение кафе или пункта проката.

Еще одним приятным дополнением стала функция автомобильного ключа СarKey через NFC для разблокировки дверей транспортного средства и запуска двигателя при помощи смартфона. Правда, работать она будет только при условии, что автопроизводитель добавит такую фишку в свои автомобили. Первыми ее смогут опробовать владельцы новеньких BMW 5 серии в 2021 году. Функцию автомобильного ключа обещали добавить в iOS 13 уже в следующем месяце.

Появились в iOS 14 специальные возможности для людей с плохим слухом, «картинка-в-картинки» и подвезли обновления и в Apple Maps, где появились рекомендации и гиды, можно строить маршрут для поездки на велосипеде (только Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Пекин и Шанхай) и узнать, где есть зарядная станция для электромобиля.

Объявлено, что новая «ось» будет доступна для всех аппаратов с iOS 13. А это означает, что Apple продлила сроки поддержки таких устройств как iPhone 6s/6s Plus. Им исполняется уже 5 лет и это довольно много по современным меркам. Мало, кто может похвастаться тем, что поддерживает таких «старичков».﻿