Анонс Nokia 8.3 5G: первый с 5G под маркой Nokia

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Сегодня компания HMD Global представила смартфоны, которые собиралась показать на MWC 2020. Среди них нет флагмана и нет того продукта, который заставит мир заговорить о Nokia в контексте того, что на рынке наконец-то есть еще один сильный игрок. Но у компании точно случился первый 5G-смартфон.

Им стал Nokia 8.3 5G, который построен на базе чипа Snapdragon 765G, чей релиз состоялся в декабре прошлого года. Благодаря наличию 5G-модема, смартфон поддерживает сети пятого поколения по всему миру, независимо от частот, бендов и стандарта сети (NSA и SA).

В своем базовом исполнении смартфон получил 6/64 Гб памяти, и в топовой модификации предлагают 8/128 Гб. При необходимости внутреннее хранилище можно увеличить на 400 Гб благодаря поддержке карт microSD.

На лицевой панели установили 6,81-дюймовый PureDisplay разрешением 2400х1080 пикселей с круглым отверстием под фронталку на 25 Мп с оптикой ZEISS. Основная камера обладает четырьмя датчиками, где роль ведущего досталась 64 Мп сенсору. Помогает ему широкоугольный модуль на 12 Мп и завершает ансамбль два датчика по 2 Мп для анализа глубины и макросъемки. Здесь также сделали ставку на оптику ZEISS. Есть режим Action-камеры, когда смартфон будет выдавать плавную картинку при тряске, а также различные кинематографические эффекты от ZEISS.

Питает Nokia 8.3 5G аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Смартфон обладает портом USB Type-C, 3, мм аудиоразъемом, боковым сканером отпечатков пальцев, выделенной кнопкой для активации Google Assistant и стоковым Android 10.

В Европе смартфон будет доступен по цене 559 евро за версию 6/64 Гб и за вариант с 8/128 Гб придется отдать 649 евро. На глобальном рынке модель появится только летом.

Источник: phonearena