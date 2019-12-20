Анонс Oppo A8: большой экран, емкий аккумулятор и тройная камера

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Oppo последовательно создает свои смартфоны, включая и доступные. При проектировании бюджетных устройств компания старается предлагать конечному потребителю понятный набор характеристик и преимуществ. Сегодня состоялась премьера Oppo A8, который предлагает большой дисплей, емкую батарейку и приличной емкости встроенный накопитель.





Смартфон оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с каплей-вырезом под селфи-камеру. Разрешение экрана составило 1600х720 точек и на него приходится 89% лицевой панели.









Базируется Oppo A8 на базе восьмиядерного процессора Helio P35 в связке с 4 Гб оперативной памяти. Оснащен аппарат встроенным накопителем на 128 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4230 мАч и фирменной оболочкой ColorOS 6.1 на базе Android 9.0 Pie.





Фронтальная камера здесь на 8-мегапикселей и на тыльной стороне установлена система из трех датчиков 12 Мп + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины). Имеется поддержка двух SIM-карт, GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и на задней панели установили сканер отпечатков пальцев.

Старт продаж Oppo A8 запланирован на 26 декабря и его можно будет прикупить за $171.





Источник: gizmochina.com







