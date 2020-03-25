Анонс Realme Narzo 10 и Narzo 10A отложен

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Realme достаточно бодро начала нынешний год и представила несколько интересных новинок. Компания всем видом демонстрировала, что набрала обороты и не намерена их сбавлять. Но теперь Realme придется притормозить с анонсами новинок и производством устройств. В дело вмешался коронавирус, который сейчас кошмарит всю планету.

На завтра у компании был назначен дебют новой молодежной линейки Narzo, которую должны были открыть две новинки — Narzo 10 и Narzo 10A. Но в последний момент Realme отказалась проводить пресс-конференцию.

На фоне пандемии коронавируса и введенного карантина производитель принял решение отложить все мероприятия, включая и анонс новых смартфонов серии Narzo. Когда новинки все же представят, сведений нет. Похоже, что на подготовку презентации в онлайн-формате у компании попросту не хватило времени.

По предварительным данным, новинки должны получить емкие аккумуляторы, чипсеты от MediaTek, экраны диагональю 6,5 дюйма и многомодульные камеры с главным датчиком на 48 Мп. Конкурировать смартфоны Narzo должны с аппаратами Redmi и Poco.

Помимо паузы с анонсом устройств, компания вынуждена приостановить производство смартфонов и отправить работников по домам. Причина — общенациональный карантин в Индии.

Источник: gsmarena