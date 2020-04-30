Анонс Redmi Note 9 Pro: глобальная версия Redmi Note 9 Pro Max с рядом отличий

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У Xiaomi есть проблемы с неймингом. Достаточно посмотреть с какими именами новинки дебютируют в Китае или Индии, и с какими названиями они выходят на глобальный рынок. Очередное тому подтверждение глобальная версия Redmi Note 9 Pro, которая была представлена сегодня. В Индии этот смартфон известен как Redmi Note 9 Pro Max, где он дебютировал больше месяца назад.

Глобальный вариант избавился от приставки Max и отличается от своего индийского собрата оформлением основной камеры и тыльной крышки, разрешением селфи-модуля, модификациями памяти и появилось обновленное приложение MIUI Camera. А еще тут «прикрутили» NFC.

Так, вместо 32 Мп датчика на передней панели установили сенсор на 16 Мп и смартфон будет доступен в двух модификациях, где объем оперативной памяти идентичен — 6 Гб. Тогда как в Индии Redmi Note 9 Pro Max можно приобрести в версии с 8 Гб оперативки.

Задняя панель Redmi Note 9 Pro разделана на две части, где верхняя получила глянцевый оттенок, а нижняя — текстурированная. Основная камера теперь очерчена в квадратный блок и за его пределы отправили LED‑вспышку. Все прочие характеристики остались неизменными и дублируют те, что предложила индийская Max-версия

Рекомендованная розничная цена Redmi Note 9 на глобальном рынке составила $269 с 6/64 Гб памяти и за версию с 6/128 Гб предлагают заплатить $299.

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro:

Программная платформа: Android 10, MIUI 11

GSM B3/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6/BC10, WCDMA 1/2/4/5/8, TD-SCDMA 34/39, LTE-TDD 38/40/41, LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28﻿

Материалы: алюминий (рамка), 3D-стекло (тыльная панель)

Дисплей: 6,67”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1

Платформа: Snapdragon 720G (8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм

Графический процессор: Adreno 618

Оперативная память: 6 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128 Гб, UFS 2.1

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD до 512 Гб

Аккумулятор: Li-Ion 5020 мАч, быстрая зарядка мощностью 30W (в комплекте идет блок на 33 Вт)

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.48

Основная камера: четыре датчика, 64 Мп (0,8 мкм, 1/1,7ʺ, f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 5 Мп (для макросъемки, f/2.4), 6 линз, PDAF, двойная светодиодная вспышка, съемка 4К

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ИК-порт, NFC

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Дополнительно: датчик отпечатка пальца (на боковой грани), Face Unlock

Размеры: 165,5х76,68х8,8мм

Вес: 209 грамм

Цвета: черный, зеленый и белый