Анонс ZTE Axon 11: 5G-смартфон среднего уровня

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Отмена массовых мероприятий в наши дни стала уже нормой, поэтому неудивительно, что в условиях карантина сегодня ZTE провела пресс-конференцию в онлайн-режиме. Посвящена она была анонсу ZTE Axon 11, который позиционируется производителем как «первый видео-смартфон с 5G». Не сложно понять, что компания выделяет две сильные стороны новинки: видеосъемка и поддержка сетей пятого поколения.





Компания не стала изобретать что-то новое в оформлении смартфона, опробовав принятые на рынке трюки. Предложили слегка изогнутый дисплей, закаленное стекло спереди и сзади, фронталку, вписанную в небольшое отверстие по центру верхней части экрана и квадратный блок основной камеры. Толщина корпуса всего 7,9 мм, весит он 168 грамм и компания декларирует, что это самый легкий 5G-смартфон на рынке.





В ZTE Axon 11 установили AMOLED-панель диагональю 6,47 дюйма разрешением 2340х1080 точек и на него пришлось 92% лицевой панели. В основе устройства стоит чип Snapdragon 765G с 5G‑модемом, обеспечивающим работу в сетях пятого поколения диапазонов SA и NSA. Предложена функция Z-Booster 2.0 AI для оптимизации работы системы во время игрового режима.





Разрешение фронтальной камеры составило 20 Мп со светосилой f/2.0. На тыльной стороне установили систему из четырех сенсоров, где главный датчик на 64 Мп с диафрагмой f/1.9 и оптическим стабилизатором. Дополняют его модули на 8 Мп (широкоугольный, 120 градусов, f/2.2, OIS) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Есть набор AI‑алгоритмов и камера способна писать видео 4К со скоростью 60fps.





Питает ZTE Axon 11 батарейка емкостью 4000 мАч и есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки и MiFavor 10 на базе Android 10. В продажу смартфон поступит в Китае 30 марта и на выбор три модификации: 6/128 Гб — $379, 8/128 Гб — $421 и 8/256 Гб — $477.

Источники: mydrivers, mydrivers







