Apple могла поставить рекорд по поставкам iPhone в первом квартале. Что помешало?

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После затяжного спада, продолжительность которого составила 7 кварталов, в третьем квартале 2019 года﻿ рынок смартфона начал подниматься, и это должно было сыграть на руку Apple. Специалисты ожидали, что в этом году ситуация станет ещё лучше благодаря массовому распространению 5G. Это тоже должно было помочь и Apple.

Но потом случился COVID-19. Пандемия и карантин разрушили экономику. Многим людям пришлось столкнуться с увольнением, ещё большей части понизили вознаграждение за работу, и почти никто сейчас не чувствует уверенности. В такое тяжёлое время покупка очередной игрушки от Apple, Huawei или Samsung не кажется приоритетом для большинства людей.

По данным аналитического агентства Garther индустрия смартфонов пережила за первые три месяца года самый серьёзный спад в истории. За исключением Xiaomi, все 5 крупнейших производителей смартфонов сократили поставки в течении квартала.

Если бы ситуация не повернулась так неожиданно, Apple в начале года могла побить Huawei.

Результаты квартала

В целом, в первом квартале 2020 года продажи упали на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, до 299 миллионов единиц. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, Samsung показала резкое падение почти на 23 процента. ОТ части причиной провала послужил неэффективный канал онлайн-продаж компании, которым она теперь усердно занимается. Однако корейский техногигант с общим объемом поставок 55 миллионов единиц всё-таки остался лидером продаж в первом квартале.﻿

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Больше всего пострадала компания Huawei, продажи которой упали на 27% (до 42,5 млн. единиц) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В этой тяжелой ситуации на компанию также давят санкции со стороны США, из-за которых у неё нет доступа к американским разработкам и продуктам.



Apple показала себя лучше всех в топ-3. Продажи компании снизились " всего" на 8 процентов в течение первого квартала 2020 года. Apple показала хороший старт до появления коронавируса благодаря успешной линейки. Gartner считает, что продажи iPhone достигли бы рекордного уровня в первом квартале, если бы пандемия не перепутала производителям все карты.



Apple уже в полнутую подобралась к находящийся на втором месте Huawei, и, если бы не пандемия, возможно обогнала бы китайский холдинг.



Продажи Xiaomi увеличились на 1,4 процента с января по март, и Gartner связывает это с надежными поставками телефонов Redmi на мировые рынки и сильным присутствием в Интернете.

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Ранее Gartner заявлял, что ожидает, сокращения поставок смартфонов на 14,6 процента в этом году.﻿

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Источник: Phonearena