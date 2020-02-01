Apple приняла решение временно закрыть все магазины и офисы в Китае

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Apple временно закрыла все свои магазины в материковом Китае до 9 февраля, сообщил представитель компании в субботу, 01 февраля 2020 года.

Техногигант выпустил официальное заявление: «Мы [переживаем] о людях, которые больше всего пострадали от коронавируса, и о тех, кто работает круглосуточно […]». «[…] Мы стараемся быть осторожными, и, основываясь на последних советах ведущих экспертов в области здравоохранения, мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контакт-центры в материковом Китае до 9 февраля», - сказано в сообщении. Согласно заявлению, интернет-магазин Apple в Китае будет продолжать работу.

Apple производит большую часть своей продукции в Китае и считает её ключевым рынком сбыта. В течение декабря 2019 компания продала около 3,2 млн iPhone в Китае. Согласно подсчётам эта цифра увеличилась с 2,7 млн единиц, проданных в декабре 2018 года. Китай является ключевым рынком роста для Apple, несмотря на растущую популярность недорогих китайских смартфонов.

Доходы компании за последнее время выросли на 9% - до $91.8 млрд, что перебивает даже планы самой компании. CEO компании Тим Кук заявил, что сегмент Apple под названием «Большой Китай», включающий в себя также территорию Тайваня и Гонконга, показал значительный рост на конец декабря 2019 года. Именно поэтому такое решение может стать для компании губительным, если до 9 февраля руководство не успеет решить, в каком направлении должен двигаться бренд в стране, охваченной страшным вирусом и паникой.

Источник: theverge.com