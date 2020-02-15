Apple создаст свой велосипед: инженеры компании проектируют специальные 5G-антенны для следующих iPhone

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Технология 5G-сетей постепенно набирает обороты. И хотя она доступна еще далеко не везде, эксперты уверены, что сети нового поколения станут основой причиной увеличения продаж для крупных производителей смартфонов в этом году. Американский гигант Apple не упустит возможности поднять показатели в 2020 году, чему свидетельствуют слухи о сразу нескольких новинках компании с поддержкой 5G.





Согласно новому отчету Fast Company, Apple может принять решение об использовании собственного антенного модуля вместо проприетарного решения от Qualcomm - QTM 525 mmWave. Как сообщает источник «со знанием планов Apple», Apple будет использовать модем Qualcomm X55 на своих 5G iPhone и разработает для него собственную антенну.

По словам экспертов, Apple не хочет наводить плодотворные отношения с Qualcomm по двум очевидным причинам: во-первых, это приведет к утолщению новых iPhone (изящество продукции всегда было важной составляющей частью общего дизайна Apple), а, во-вторых, компании попросту придется платить больше гонораров Qualcomm.





iPhone с поддержкой 5G от Apple будет комплектоваться фазированной антенной решеткой, которая использует два источника для формирования сигнала. Направление сигнала в этом случае может меняться посредством электроники.

Основной проблемой при создании 5G-антенны образца mmWave является факт того, что такие антенны сложны в проектировании из-за более высоких частот – в их производстве приходится быть более аккуратными.





Apple известна созданием не самых лучших комплектующих. Многие в Сети до сих пор припоминают «Яблочной компании» фиаско с iPhone 4, сигнал которого падал, если пользователь держал его «неправильно». Посмотрим, научилась ли компания на своих ошибках.

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Источник: Fast Company