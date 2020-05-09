Apple возвращается к работе: компания начала открывать свои магазины в США

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Период самоизоляции безжалостно ударил не только по благополучию простых граждан, но и по бюджету крупнейших концернов. Многие компании уже потеряли большую часть своих запланированных на весь 2020 год доходов. Не осталась в стороне и Apple: компания одной из первых начала закрывать свои розничные магазины по всему миру. Судя по всему, прождав самый тяжелый период, «Купертиновцы» готовы возобновить работу точек продаж. Начать возвращение к привычному режиму решено с родины компании.





На следующей неделе Apple снова откроет несколько магазинов в Айдахо, Южной Каролине, Алабаме и на Аляске. Компания закрыла все магазины за пределами Большого Китая в середине марта, чтобы смягчить распространение COVID-19. В начале апреля она сообщила сотрудникам Apple Store в США, что магазины будут закрыты, по крайней мере, до начала мая.





«Наша команда постоянно следит за данными о состоянии здоровья населения и за указаниями правительства, и как только мы сможем безопасно открыть все наши магазины, мы это сделаем», - говорится в заявлении компании CNBC. Компания планирует регулярно проводить проверки температуры тела, а сотрудники позволят входить в магазины только ограниченному числу покупателей одновременно.

В последние несколько недель Apple начала открывать магазины в Южной Корее, Австралии и Германии, делая предварительные шаги по возвращению к нормальной жизни. Компания не уточнила, какие именно магазины в данных штатах будут открыты на следующей неделе, но известно, что они будут в основном сосредоточены на ремонте продуктов – Apple по-прежнему поощряет людей покупать товары в Интернете, а не физически покупать товары в магазине.﻿





Источник: The Verge