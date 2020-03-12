Apple вводит целый ряд мер по предупреждению инфицирования коронавирусом

338

Пандемия коронавируса и не думает утихать. Чтобы не подвергать своих сотрудников и клиентов риску инфицирования вирусной пневмонией, Apple вводит ряд ограничительных мер. Так, на неопределенный срок в Италии закрыто 17 розничных магазинов Apple Store. На период карантина взаимосвязь с клиентами будет происходить по телефону службы поддержки или веб-сайт компании.

В других странах розничные торговые точки продолжают работать, но компания вынуждена была пойти на ряд ограничений. Сотрудникам магазинов Apple Store запрещено предлагать посетителям примерку смарт-часов Apple Watch и наушников AirPods. Правда, если клиент изъявит желание все же примерить носимые гаджеты, они не вправе отказать ему в этом.

Кроме того, компания пойдет на то, чтобы сократить количество сидячих кресел в магазинах. А те что останутся, будут находиться на приличном расстоянии друг от друга. При желании посетители торговых точек могут воспользоваться растворами и салфетками, предназначенными для дезинфекции рук.

Старательно оберегает от заражения коронавирусом Apple и своих сотрудников. На данный момент она ввела запрет на несанкционированные поездки в Италию, Китай, Францию и ряд других стран, где количество заболевших пневмонией достаточно велико. Более того, концерн из Купертино перевел часть своих работников на удаленную работу. Ряд из них трудится дома и тем самым сокращено количество контактов сотрудников друг с другом.

Источник: businessinsider