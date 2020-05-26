ARM представила мощные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, а также видеоускорители Mali-G78 и Mali-G68

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ARM анонсировала свои новейшие разработки в области мобильных процессоров, которые будут использоваться при создании топовых платформ и флагманов 2021 года. Речь идет о ядрах Cortex-A78 и Cortex-X1, а также графическом ускорителе Mali-G78. Именно эти решения найдут свое применение в чипах таких компаний как Qualcomm, Samsung и MediaTek.

Мощные ядра для любых задач

По мнению ARM, ядро Cortex-A78 самое эффективное из всех представителей линейки Cortex-A, которое было разработано когда-либо для мобильных устройств. Заявлен 20% прирост «устойчивой производительности» по сравнению с Cortex-A77, а энергии Cortex-A78 необходимо на 50% меньше, чем предшественнику.

При создании Cortex-A78 пытались сохранить баланс между мощностью, энергоэффективностью и площадью кристалла. Создано ядро с использованием 5-нанометрового техпроцесса и его тактовая частота может быть разогнана до 3,0 ГГц.

Кроме этого британская компания представила новую программу Cortex-X, которая позволит производителям создавать собственные процессоры, заточенные под конкретные задачи. В ее рамках заказчики смогут сотрудничать с компанией на ранних этапах проектирования микроархитектуры и запрашивать специальные настройки. Например, больший буфер повторного заказа (ROB).

Это позволит клиентам индивидуально настраивать и дифференцировать свою продукцию исходя из приоритетов чипмейкеров и производителей смартфонов. Первой разработкой стало ядро Cortex-X1, производительность которого на 30% выше, чем у Cortex-A77. Кэш-память второго уровня может быть переменной до 1 МБ и предлагать удвоенную пропускную способность, тогда как общий объем кэш-памяти может достигать 8 МБ и для этого предлагается специальный динамический блок (DSU).

Видеоускоритель Mali-G78: кому 24 ядра?

Помимо высокопроизводительных ядер, была представлена парочка новых графических процессоров Mali-G68 и Mali-G78. Последний из дебютантов поддерживает до 24 ядер, и он на 25% производительнее Mali-G77. Естественно, что новинка и энергоэффективнее предшественника — на 10%.

Кроме этого, сегодня анонсировали графику Mali-G68, которая получила поддержку всего 6 ядер. Но при этом она отличается компактными размерами и низким энергопотреблением.

Источники: androidauthority, anandtech