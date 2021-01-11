Blackview BL6000 Pro получил поддержку 5G, а бюджетный Blackview A70 — батарейку на 5380 мАч

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Защищенный Blackview BL6000 Pro способен работать в сетях пятого поколения, а поклонникам бюджетных и выносливых смартфонов предлагается Blackview A70

Компания Blackview, специализирующаяся на выпуске защищенных мобильных устройств, анонсировала в прошлом году первый неубиваемый смартфон с поддержкой 5G — Blackview BL6000 Pro. Сразу после релиза стартовал сбор средств на эту модель на краудфандинговой платформе Indiegogo, и вы можете оказаться в числе тех, кто сможет приобрести новинку в числе первых.

Она получила достаточно аккуратный, как для прочного смартфона, корпус с защитой IP68/IP69K и заявлен военный сертификат MIL-STD-810G. Базируется смартфон на восьмиядерном чипе Dimensity 800, обладает 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней. Питает Blackview BL6000 Pro аккумулятор емкостью 5280 мАч, и предлагается тройная основная камера с главным датчиком от Sony на 48-мегапикселей.

Оснастили новинку фронтальной 16-мегапиксельной камерой, операционной системой Android 10, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев и беспроводной зарядкой. Но все же главная фишка Blackview BL6000 Pro — поддержка сетей пятого поколения.

Кроме того, компания готовит к выпуску доступный Blackview A70, который получил батарейку на 5380 мАч. Его продажи стартуют 15 января и просят за него всего $80.

Blackview BL6000 Pro на Indiegogo