Более 1 млрд: столько Android-устройств уязвимы

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Чувство защищенности — то, что хотят получить пользователи от своих устройств. Но, к сожалению, Android остается одной из самых уязвимых операционных систем. Правда, обилие «дыр» и недоработок связано не только с самим зеленым роботом, но и с теми приложениями от сторонних разработчиков, которые устанавливаются на аппараты.

Последние исследования показывают, что в максимальной зоне риска находятся те устройства, поддержка которых прекращена. Так, по мнению специалистов по кибербезопасности надлежащим образом не защищены от хакерских атак аппараты, на который установлены версии ОС до Android 7.0.

Речь идет о версиях зеленого робота Android Nougat, Marshmallow, Lollipop, KitKat, Jellybean, Ice Cream Sandwich и Gingerbread. В настоящее время таких гаджетов насчитывается более 1 млрд и это 40% от общего числа Android-устройств.

В этой ситуации эксперты советуют всем владельцам «старичков» установить последние патчи безопасности, если они доступны для конкретных моделей устройств. Если же производители прекратили поддержку аппаратов, то в этом случае стоит задуматься о переходе на новое устройство с актуальной версией зеленого робота.

Гаджеты на базе Android 10, Android 9 и Android 8, как правило, получают обновления безопасности от Google. Но распространение патчей напрямую зависит и от самих производителей. И тут стоит обращать внимание, как долго смартфоностроители поддерживают свои устройства.

Источники: mydrivers, pcpop