Больше интересных подробностей о Xiaomi Black Shark 3

1853

Вот уже два года, как Black Shark выпускает свои смартфоны — суббренд Xiaomi, специализирующийся на игровых гаджетах. Black Shark 3 представят 3 марта и он получит целый ряд принципиальных отличий от предшественника. Понемногу новинка обрастает подробностями о технических характеристиках.

Так, к списку отличий от предшественника помимо аппаратной платформы, поддержки 5G, обновленного дизайна, 120-герцового экрана без вырезов с частотой отклика сенсорного слоя 270 Гц можно причислить усовершенствованную систему охлаждения, новую камеру и настоящие нажимающиеся курки.

Сообщается, что внутри корпуса Black Shark 3 будет скрываться двухуровневая система жидкостного охлаждения второго поколения с двумя теплоотводными трубками. Все сконструировано так, чтобы избежать проблем с перегревом и "остудить" как можно большую площадь. Сам производитель заявляет, что эффективность отвода тепла увеличилась на 50%, а площадь рассеивания тепла — вдвое.

Отличительной чертой устройства станут выдвижные курки, которые установлены на верхнем торце. Их можно привязать к кнопкам на дисплее аналогично тому, как это решено в ASUS ROG Phone с AirTrigger. Курки будут выдвигаться только во время игрового процесса, все остальное время они спрятаны внутри корпуса.

Напомним, что Black Shark 3 должен предложить чип Snapdragon 865 с 5G-модемом Snapdragon X55, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, 3,5 мм разъем для наушников, аккумулятор емкостью 4720 мАч, быструю 65-ваттную зарядку, тройную основную камеру и магнитный коннектор для зарядки. Должна дебютировать и Pro-версия, одним из отличий которой станет батарейка на 5000 мАч.

Пример фото на камеру Black Shark 3

Источники: mydrivers, mydrivers, ithome

Техноблогер Маркус Браунли снял видео с обзором Xiaomi Mi Mix Alpha﻿

Посчитали себестоимость Xiaomi Mi 10﻿