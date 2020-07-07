Борьба с Huawei продолжается. Ещё одна страна выступила против техногиганта

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Правительство США продолжает вести борьбу с китайской корпорацией Huawei. Помимо запрета на сотрудничество с техногигантом для американских компаний, чиновники убеждают отказаться от оборудования Huawei и другие страны. Великобритания уже пошла на уступки, а сегодня появилась информация о таких намерениях со стороны Франции.

Полного запрета не будет

Глава французского агентства кибербезопасности ANSII заявил, что хотя полного запрета на использование продуктов Huawei наложено не будет, Франция начнёт активно подталкивать телекоммуникационные компании к отказу от товаров китайского техногиганта. В интервью газете Les Echos Гийом Пупар прокомментировал ситуацию: «Могу сказать, что полного запрета не будет. (Но) мы призываем не сотрудничающие на данный момент с Huawei компании отказаться от работы с ними»﻿.

Источники Reuters сообщают, что правительство страны нацелено также не допустить выхода китайской Chinetech на рынок мобильной связи в связи с опасениями за конфиденциальность граждан.

Америка неоднократно заявляла, что Huawei шпионит за своими пользователями. Штаты даже предложили спонсировать покупку другими странами оборудования от конкурентов китайского холдинга.

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Источник: gizmochina