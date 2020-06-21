Бюджетный Realme C11: изображения и характеристики

226

Чуть больше двух лет назад в мир недорогих смартфонов ворвался бренд Realme, который всерьез взялся за «отъедание» доли конкурентов на рынке Индии. Компания набирает обороты и следующая ее новинка — Realme C11. Смартфону еще только предстоит дебютировать в скором времени и это будет доступная модель, но без доли эксклюзивности не обойдется.

Бюджетка с новым чипом и емкой батарейкой

По слухам, новинка будет первым аппаратом на рынке, который предложит новый чип Helio G35. Сам процессор еще не представлен MediaTek, но ходят слухи, что это будет 8-ядерное решение и среди них будут производительные ядра Cortex-A76. За графику должен будет отвечать видеоускоритель Mali-G76.

Инсайдерам удалось раздобыть промо-плакат, на котором изображен Realme C11, и он дает понимание, что это будет типичный для наших дней аппарат с дисплеем, где фронталку вписали в каплевидный вырез. Все, чем будет отличаться новинка от прочих однотипных устройств модельного ряда Realme, так это полоса, разделяющая корпус по вертикали на манер бюджетников Huawei и квадратная основная камера. Для оснащения тыльной камеры выбрали два датчика изображения.

Известно, что Realme C11 должен предложить 6,5-дюймовый дисплей и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

Источник: gizmochina

Realme готовит новый смартфон: не красавчик, но хоть какие-то изменения в дизайне произойдут﻿

Realme X3: дата анонса, характеристики и фото﻿