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Бюджетный Realme C11: изображения и характеристики

21.06.2020 226 0

Чуть больше двух лет назад в мир недорогих смартфонов ворвался бренд Realme, который всерьез взялся за «отъедание» доли конкурентов на рынке Индии. Компания набирает обороты и следующая ее новинка — Realme C11. Смартфону еще только предстоит дебютировать в скором времени и это будет доступная модель, но без доли эксклюзивности не обойдется.

 

Бюджетка с новым чипом и емкой батарейкой

 

По слухам, новинка будет первым аппаратом на рынке, который предложит новый чип Helio G35. Сам процессор еще не представлен MediaTek, но ходят слухи, что это будет 8-ядерное решение и среди них будут производительные ядра Cortex-A76. За графику должен будет отвечать видеоускоритель Mali-G76.

 

Бюджетный Realme C11: изображения и характеристики – фото 1

 

Инсайдерам удалось раздобыть промо-плакат, на котором изображен Realme C11, и он дает понимание, что это будет типичный для наших дней аппарат с дисплеем, где фронталку вписали в каплевидный вырез. Все, чем будет отличаться новинка от прочих однотипных устройств модельного ряда Realme, так это полоса, разделяющая корпус по вертикали на манер бюджетников Huawei и квадратная основная камера. Для оснащения тыльной камеры выбрали два датчика изображения.

 

Бюджетный Realme C11: изображения и характеристики – фото 2

 

Известно, что Realme C11 должен предложить 6,5-дюймовый дисплей и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч.

 

Источник: gizmochina

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.06.2020

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Бюджетный Realme C11: изображения и характеристики