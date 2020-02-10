Бюджетный Samsung Galaxy A11 должен получить тройную камеру

625

Под занавес прошлого года Samsung представила сверхбюджетный Galaxy A01, ставший самым дешевым устройством А-серии. На этом анонс доступных устройств в этой линейке не закончится, и компания готовится вывести на рынок Galaxy A11, который придет на смену Galaxy A10.





Сегодня ресурс 91mobiles опубликовал фото, на котором якобы запечатлена задняя панель новинки. Каких-то дизайнерских изысков тут не будет, а также не увидим мы модную прямоугольную площадку основной камеры.





Предпочтение отдано трем сенсорам, которые выстроились в ряд по вертикали в овальном вырезе. На «спинке» не нашлось места для дактилоскопического датчика и, возможно, модель и вовсе лишена этого метода биометрической идентификации. Сама тыльная крышка выполнена из пластика и окрашена в черный цвет.









По слухам, Galaxy А11 должен предложить чип Snapdragon 625, 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб и операционную систему Android 10 с надстройкой One UI 2.0. Предполагается, что дебютирует новинка в первом квартале нынешнего года.





Помимо Galaxy A11, компания должна в будущем представить Galaxy A31 и Galaxy A41, а также бюджетные Galaxy M11 и Galaxy M21.





Источник: 91mobiles.com







