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Цена на Realme X50 Pro 5G в Европе

26.02.2020 2411 4

В понедельник Realme выкатила свой флагман X50 Pro 5G, который предложил платформу Snapdragon 865, большой AMOLED-дисплей, квадрокамеру на тыльной стороне и ультрабыструю зарядку. Со вчерашнего дня новинка появилась в продаже в Китае. Но ограничиваться только китайским и индийскими рынками компания не будет, Realme X50 Pro 5G появится и в Европе.

 

Цена на Realme X50 Pro 5G в Европе


Правда, придет он туда с совершенно другими ценниками, и они отнюдь не отличаются большой лояльность, особенно с учетом того, что Realme еще достаточно молодой и малоизвестный бренд. Так, в Испании за версию с 8/128 Гб памяти будут просить 599 евро, вариант с 8/256 Гб можно будет прикупить за 669 евро, а топовая модификация с 12 Гб оперативки и флеш-модулем на 256 Гб оценена в 749 евро. Для сравнения в Китае за смартфон просят $529, $557 и $626 соответственно.

 

Цена на Realme X50 Pro 5G в Европе – фото 2


Цены слегка поражают, и пользователи явно не будут выстраиваться в очереди за этим смартфоном. Да, с учетом характеристик и на фоне ценников от А-брендов — Realme X50 Pro 5G топ за свои деньги. Но назвать предложенные цены привлекательными, нельзя.


Напомним, что смартфон получил дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+, топовый чип от Qualcomm, аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, сдвоенную фронталку 32 Мп + 8 Мп, а также четыре датчика на тыльной стороне 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп.


Источник: buy.realme.com



Realme X50 Pro 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
Amir Mag
о май гат, реалми вы что крейзи?
26.02.2020 17:59
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Ореховый Сифака
Выкатила?
26.02.2020 17:53
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I7oVeJIuTeJIb
зачем писать очевидные вещи по поводу "очередей не будет", если вы не заметили то РОСТ цен неизбежен, шаёми это доказала
26.02.2020 11:30
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Игорь
твоя претензия называется "не до чего доебаться"
26.02.2020 11:53
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Цена на Realme X50 Pro 5G в Европе