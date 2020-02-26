Цена на Realme X50 Pro 5G в Европе

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В понедельник Realme выкатила свой флагман X50 Pro 5G, который предложил платформу Snapdragon 865, большой AMOLED-дисплей, квадрокамеру на тыльной стороне и ультрабыструю зарядку. Со вчерашнего дня новинка появилась в продаже в Китае. Но ограничиваться только китайским и индийскими рынками компания не будет, Realme X50 Pro 5G появится и в Европе.









Правда, придет он туда с совершенно другими ценниками, и они отнюдь не отличаются большой лояльность, особенно с учетом того, что Realme еще достаточно молодой и малоизвестный бренд. Так, в Испании за версию с 8/128 Гб памяти будут просить 599 евро, вариант с 8/256 Гб можно будет прикупить за 669 евро, а топовая модификация с 12 Гб оперативки и флеш-модулем на 256 Гб оценена в 749 евро. Для сравнения в Китае за смартфон просят $529, $557 и $626 соответственно.









Цены слегка поражают, и пользователи явно не будут выстраиваться в очереди за этим смартфоном. Да, с учетом характеристик и на фоне ценников от А-брендов — Realme X50 Pro 5G топ за свои деньги. Но назвать предложенные цены привлекательными, нельзя.





Напомним, что смартфон получил дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+, топовый чип от Qualcomm, аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, сдвоенную фронталку 32 Мп + 8 Мп, а также четыре датчика на тыльной стороне 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп.





Источник: buy.realme.com







