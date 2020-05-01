Ценник на Poco F2 Pro (Pocophone F2 Pro) в Европе. И он вам не понравится

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В сети уже ходят слухи, что в мае состоится премьера Poco F2 Pro (Pocophone F2 Pro). Это не будет созданный с нуля смартфон. Все на что сподобится компания — клонировать Redmi K30 Pro, которому просто сменят шильдик. В этой ситуации наибольший интерес вызывает вопрос ценообразования. Ресурс 4GNews готов уже сейчас назвать ценники на Pocophone F2 Pro в Европе.

Новинка выйдет в двух модификациях, где самая младшая предложит 6/128 Гб и стоить она будет 649 евро. Тем, кто предпочтет выбрать версию с 8/256 Гб предстоит быть готовым выложить за нее 749 евро.

Если этот прогноз сбудется, то говорить о том, что новинка получит привлекательные ценники, не приходится. Как, впрочем, не сможет она претендовать и на звание самого доступного аппарата с Snapdragon 865.

Poco F2 Pro должен предложить AMOLED-матрицу диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 6/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб и батарейку емкостью 4700 мАч. В арсенале смартфона будет фронтальная 20-мегапиксельная камера, четверная основная 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, чип NFC и быстрая 33-ваттная зарядка.

Источник: 4gnews