CES 2020: Sony удивляет электрокаром Vision-S

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В Лас-Вегасе стартовала выставка потребительской электроники CES 2020. Компании со всего мира представляют свои новые разработки и продукты. Некоторые из них сумели удивить и изрядно. Так, Sony , которая до начала выставки обещала показать будущее, неожиданно предстала как создатель электрокара.





Был показан прототип электромобиля Vision-S, как воплощение «вклада компании в будущее мобильности». Особенности и функции данной новинки в качестве транспортного средства, озвучены практически не были. Как и нет понимания, предполагается ли серийное производство Vision-S или это лишь эксперимент.









На данный момент понятно, что выкатили электрокар, прежде всего, как площадку для демонстрации других технологий. В частности, программного обеспечения, систем безопасности, различных датчиков слежения и мультимедийного центра.





Так, во время презентации Sony заявила о том, что автомобиль «нашпигован» 33 датчиками, расположенными внутри и снаружи. В оснащение авто вошло несколько дисплеев, которые находятся на панели приборов и на подголовниках передних сидений. А еще здесь предложена аудиосистема 360 Reality Audio с объемным звучанием.









В аспекте технических характеристик седана, Sony лишь упомянула, что Vision-S оснащен парочкой электродвигателей мощностью 200 кВт, разгон от 0 до 100 км/с занимает 4,8 с, а максимальная скорость — 240 км/ч.









Создавать электрокар японцам помогали такие компании как Magna Steyr из Австрии, а поставщиками комплектующих выступили Bosch, Continental и ZF.