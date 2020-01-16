Чип Apple A14 может быть сравним с лучшими настольными решениями

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Для поклонников высоких технологий не секрет, что мобильные процессоры A-серии, которые Apple устанавливает в своих устройствах, лидеры на рынке по производительности и энергоэффективности. В сентябре нынешнего года, как обычно, концерн из Купертино представит новое поколение iPhone с новой системой-на-чипе.

Ресурс macworld взялся за предсказания, каким может быть новый процессор. Ожидается, что в плане производительности A14 вновь будет лидером по мощности, оставляя позади прочих конкурентов. Более того — по своим возможностям и архитектуре он будет сравним с лучшими представителями настольных процессоров.

Если A13 Bionic был создан на усовершенствованном 7-нм техпроцессе, то A14 может перейти на рельсы 5-нанометровой технологии от TSMC. Площадь кристалла будет в районе 85-100 мм² и этого вполне достаточно, чтобы разместить на ней 12,5 млрд транзисторов.

Если говорить языком цифр синтетических тестов, то предполагается, что в одноядерном испытании в Geekbench 5, чип A14 может набрать 1400-1500 баллов, а в многоядерном результат будет на уровне 4500-5000 очков. А это означает, что по своей мощности A14 приблизится к центральным процессорам в настольных решениях или к высокопроизводительным чипам в ноутбуках. Например, MacBook Pro.

Не менее впечатляющими могут быть результаты A14 в плане игровой производительности. Усовершенствованная графика вполне может позволить набрать новому чипу в тесте 3DMark Sling Shot Extreme Unlimited не менее 7000 баллов. Не оставит без усовершенствования инженеры и движок Neural Engine, который отвечает за ускорение задач с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Источник: macworld.com