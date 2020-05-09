Cubot P40: бескомпромиссный бюджетник для тех, кто устал от Xiaomi

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Полагаем, никто не будет против утверждения, что сейчас, как никогда прежде, бюджетные смартфоны являются наиболее актуальным решением для покупки. Это понимает и рынок: производители всё активнее развивают бюджетный и ультрабюджетный сегменты. Именно из-за этого резкого скачка в производстве глаза у потенциальных покупателей «разбегаются» больше привычного. Помочь в выборе нового смартфона может компания Cubot – совсем скоро, а именно 18 мая, китайский производитель представит свой новый бюджетник P40.

Судя по официальной информации, Cubot P40 готовится стать новым «королем бюджетного сегмента», совместив трендовую внешность, возможности камеры и приличную автономность. Аппарат будет щеголять большим IPS-дисплеем (6.2 дюйма) с аккуратным вырезом под фронтальную камеру для максимально удобного поглощения контента. В базовой модификации пользователь получит 4 Гб ОЗУ и 128 Гб хранилища. Прошивкой будет выступать чистый и незахламлённый лишним софтом Android 10 из коробки, а питать смартфон будет съемный аккумулятор на 4200 мАч.

Главной фишкой смартфона является связка камер: основной модуль на 4 объектива с главным сенсором от Sony на 12 Мегапикселей и фронтальная камера на 20 Мегапикселей для отличных селфи-снимков.

Исходя из слогана, выбранного компанией для Cubot P40 - «король бюджетного сегмента», мы можем ожидать очень приятный ценник на новинку. И перед тем, как порадовать нас ценой, Cubot решил дать возможность покупателям проявить свою проницательность и попробовать угадать официальную стоимость новинки. Первые 10 участников, угадавших глобальный ценник устройства, получат свой P40 совершенно бесплатно.

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