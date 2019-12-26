Дебютанты Oppo: Reno 3, Reno 3 Pro и Enco Free

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Сегодня в Китае компания Oppo провела презентацию, на которой рассказала о новых смартфонах серии Reno 3 и беспроводных наушниках Enco Free. О мобильных устройствах многое было известно задолго до презентации, но давайте подведем итоги пресс-мероприятия уже с официальными данными.

Oppo Reno 3





Смартфон облачен в стеклянный корпус, толщина которого составила 7,7 мм при весе 171 грамм. Передняя панель на 93,4% отдана под AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением 2400х1080 точек с оптическим наэкранным датчиком отпечатков пальцев. В основу устройства положен чип MediaTek Dimensity 1000L с интегрированным двухрежимным 5G-модемом, который обеспечивает скорость загрузки данных до 4,7 Гбит/с.

На тыльной стороне установили систему из четырех сенсоров на 64 Мп (Sony IMX686, f/1.8) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.25) + 2 Мп (черно-белый) + 2 Мп (портретный). В каплевидной формы выемку на дисплее вписали 32 Мп селфи-модуль.

Обладает Oppo Reno 3 аккумулятором емкостью 4025 мАч с быстрой зарядкой VOOC 4.0 мощностью 30 Вт (50% за 20 минут), 6/8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной. Оценили смартфон с 8/128 Гб памяти в $485 и 12/128 Гб — $528. Продавать новинку в Китае начнут в последний день уходящего года.

Oppo Reno 3 Pro





Как и базовый вариант, его Pro-версия удостоилась AMOLED-экрана разрешением FullHD+ и оптического сканера отпечатков пальцев, но его диагональ увеличена до 6,5 дюйма и кадровая частота составила 90 Гц. Питает его также батарейка на 4025 мАч с технологией быстрого заряда VOOC 4.0. В качестве аппаратной платформы выбран 7-нанометровый чип Snapdragon 765G в связке с 8/12 Гб оперативной памяти и постоянной предложили 128/256 Гб.

Основная камера обладает четырьмя модулями на 48 Мп (Sony IMX586, f/1.8) + 13 Мп (телеобъектив, f/2.4) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (монохромный). Есть 2-кратный оптический зум и 5-кратный гибридный Фронталка разрешением 32-мегапикселя и вписана она в круглое отверстие в экране. Руководит работой смартфона фирменный интерфейс ColorOS 7 на базе Android 10, есть модуль NFC, парочка стереодинамиков с Dolby Atmos и поддержка Bluetooth 5.1.

В продажу Oppo Reno 3 Pro 5G поступит 10 января в двух версиях: 8/128 Гб — $571 и 12/256 Гб — $643. Предложил производитель еще версию Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 в классическом синем цвете и в комплект поставки входят аксессуары, оформленные в бело-синих цветах. Доступна она с 8/128 Гб памяти по цене $600.

Oppo Enco Free





О своей новой гарнитуре производитель рассказал то, что она оснащена динамическими динамиками с усилением низких частот на 4 дБ, минимальная задержка составляет 120 мс и время автономной работы до 25 часов (с учетом кейса). Вес каждого наушника составила 4,6 грамма и есть функция шумоподавления. На выбор предлагаются три цвета: черный, белый и розовый. Приобретение Oppo Enco Free обойдется в $100.