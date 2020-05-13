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Дисплеи Meizu 17 и Meizu 17 Pro улучшили

13.05.2020 1174 2

Meizu пытается стоически пережить кризис и вернуть симпатии пользователей, которые она изрядно подрастеряла в последние годы. Очередная попытка громко заявить о себе — флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Дисплеи для новинок создала Samsung и изначально они предложили частоту обновления 90 Гц. Но не так давно компания пообещала увеличить частоту до 120 Гц при помощи программной прошивки.

 

Дисплеи Meizu 17 и Meizu 17 Pro улучшили – фото 1


Она сдержала свое слово и уже выкатила обновление. Сборка получила номер Flyme 8.1.1.0A и распространяется «по воздуху». Ее вес составил 800 МБ и помимо режима 120 Гц апдейт приносит с собой функцию DC Dimming. Компания заявляет, что благодаря увеличенной частоте обновления в более выгодном свете покажет себя оболочка Flyme, пользователь сможет наслаждаться плавностью работы и динамическими эффектами, а игровой процесс станет более захватывающим.

 

Дисплеи Meizu 17 и Meizu 17 Pro улучшили – фото 2


Напомним, что Meizu 17 и Meizu 17 Pro получили 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с пиковой яркостью 1100 нит, наэкранный дактилоскопический датчик, чип Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумуляторную батарею на 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Оба смартфона получили NFC, Bluetooth 5.1 и фирменную оболочку Flyme 8.1 поверх Android 10.

 

Источник: mydrivers

 


Meizu 17 Meizu 17 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Khalil Mutallibov
Мэйзу это полная хрень
13.05.2020 13:53
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MVD
Точно такой же второй китайский китайский эшелон как и Сяоми, на который правда бесполезные обновы пореже выходят,зато не жмудятся на Цапы и музыка гораздо лучше звучит,на Дисплеи и собирают их поприятнее и из-за этого в течении года не начинают тротлить и нагревацо как многие модели Сяоми.Так что пожалуй я даже чуть повыше их поставлю:) Просто не завозят Андрюша(от ютуб канала которого я отписался не так давно после феерического сравнения камер флагманов)
13.05.2020 16:49
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Дисплеи Meizu 17 и Meizu 17 Pro улучшили