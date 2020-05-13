Дисплеи Meizu 17 и Meizu 17 Pro улучшили

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Meizu пытается стоически пережить кризис и вернуть симпатии пользователей, которые она изрядно подрастеряла в последние годы. Очередная попытка громко заявить о себе — флагманы Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Дисплеи для новинок создала Samsung и изначально они предложили частоту обновления 90 Гц. Но не так давно компания пообещала увеличить частоту до 120 Гц при помощи программной прошивки.





Она сдержала свое слово и уже выкатила обновление. Сборка получила номер Flyme 8.1.1.0A и распространяется «по воздуху». Ее вес составил 800 МБ и помимо режима 120 Гц апдейт приносит с собой функцию DC Dimming. Компания заявляет, что благодаря увеличенной частоте обновления в более выгодном свете покажет себя оболочка Flyme, пользователь сможет наслаждаться плавностью работы и динамическими эффектами, а игровой процесс станет более захватывающим.









Напомним, что Meizu 17 и Meizu 17 Pro получили 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с пиковой яркостью 1100 нит, наэкранный дактилоскопический датчик, чип Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумуляторную батарею на 4500 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой. Оба смартфона получили NFC, Bluetooth 5.1 и фирменную оболочку Flyme 8.1 поверх Android 10.

Источник: mydrivers



