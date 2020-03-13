Для Huawei есть хорошая новость из Франции и плохая — из США

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Несмотря на титанические усилия и угрозы США в адрес стран-союзников, побуждающие их отказаться от сотрудничества с Huawei, нашлась еще одна страна, которая не вняла призыву. Издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники, сообщает, что Франция даст добро телекоммуникационным компаниям использовать оборудование Huawei для развертывания сетей пятого поколения.

Правда, разрешение будет иметь одну серьезную оговорку. Китайское оборудование можно использовать только при создании неосновных участков сети, которые несут в себе меньший риск для безопасности. Один из информаторов заявил, что Французское агентство по кибербезопасности (ANSSI) не хочет запрещать использовать оборудование Huawei, но в основных частях мобильных сетей его не должно быть.

На данный момент решение ANSSI еще официально не обнародовано и давать какие-либо комментарии по этому вопросу агентство отказалось.

Тем временем в США продолжают политику изгнания Huawei. Вчера президент Дональд Трамп подписал закон, который запрещает телекоммуникационным компания получать субсидии из федерального бюджета для покупки сетевого оборудования Huawei, ZTE и прочих компаний, несущих угрозу безопасности. Также закон предусматривает создание программы для поддержки небольших и сельских операторов связи, призванная помочь им в приобретении оборудования для замены того, которое несет в себе угрозу национальной безопасности.

Белый дом заявил, что «реформы помогут защитить жизненно важную коммуникационную сеть нашей страны, а также гарантируют, что Соединенные Штаты достигнут своего потенциала 5G».

Со своей стороны, Huawei выступает против такой политики США и продолжает отрицать то, что она несет угрозу безопасности. А один из чиновников во время обсуждения закона в конгрессе заявил, что США «по существу пытается восстановить самолет в середине полета, вынуждая операторов удалить и заменить оборудование».

Источник: in.reuters.com