Для Nokia 9.2 PureView тестируют подэкранную камеру

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Возможно, то что не получается у Xiaomi, Oppo и Samsung, выйдет осуществить HMD Global. Поставщик утечек @nokia_anew, который не раз был замечен за сливом достоверных данных о новых смартфонах Nokia, заявил о том, что на данный момент HMD Global тестирует фронтальную камеру под дисплеем в Nokia 9.2 PureView.





Источник не говорит о том, что новый флагман Nokia точно получит подэкранную камеру. На данном этапе компания только тестирует технологию и, скорее всего, по результатам испытаний примет решение о возможности реализации этой технологии.





Напомним, известно, что такие компании как Oppo, Xiaomi и Samsung работают над тем, чтобы встроить селфи-камеру под дисплей. Если южнокорейский гигант никак не комментирует эту информацию и не указывает, на каком этапе находится его разработка, то китайские компании в прошлом году даже демонстрировали прототипы устройств с подэкранными камерами.





И Oppo, и Xiaomi не скрывают того, что технология еще сырая и нуждается в доработке. Среди главных проблем на пути ее реализации они называют невозможность добиться оптимального баланса в части качества снимков и прозрачности самой матрицы. Есть основания полагать, что 2020 год не станет переломным и не будет отправной точкой для появления устройств с камерами под дисплеем. Ранее 2021 года подобная технология вряд ли найдет свое коммерческое воплощение.





Источник: androidauthority.com







