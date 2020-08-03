Другого и не ожидали: Android 11 станет последним для Google Pixel 2

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Смартфоны линейки Pixel – очень дороги (не только по цене) компании Google. Их детище, пускай и далеко не всем приходящееся по духу, всегда окружалось любовью со стороны техномагната. Все последние обновления, все главные фишки – все в семью, как говорится. И поддержка самая долгая. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается.





В 2017 году компания выпустила серию Pixel 2 с операционной системой Android 8 на борту. Обновив гаджеты сначала до «Девятки» и отправив после этого «Десятку», Google решила остановить поддержку после 3 крупного обновления. Да, фанаты смартфона, новости неутешительные – дальше поддерживать смартфон придется вам самим.

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Но ничего в этом удивительного нет. Той же участи постигли пользователи первого поколения Pixel: Android 10 стал для линейки последним. После выпуска стабилки Android 11, Pixel 2 получит только одно, максимум два мелких обновления, и на этом все.





На момент выхода бета-версии Android 11, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL входили в список устройств, получавших каждое обновление. Кроме того, пользователи линейки второго «Пиксель-фона» получат стабильное обновление Android 11 позже в этом году одними из первых. Как и было обещано, Pixel 2 и более поздние итерации смартфона от бренда получают три крупных обновления. Это означает, что с выходом Android 11 в конце этого года, обещание Google будет выполнено.

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Напомним, в серию Google Pixel 2 входят обычный Pixel 2 и его «старший брат» Pixel 2 XL.﻿

Источник: 9to5Google