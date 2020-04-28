Экранный Touch ID в iPhone 12: миф или реальность?

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Apple взяла за правило не возвращаться к старым технологиям, от реализации которых она уж отказалась. Но может так статься, что она вынуждена будет изменить своим принципам. А повинен в этом коронавирус, в сторону которого кивают каждый раз, когда что-то пойдет не так, или сорвутся планы.

По слухам, презентация iPhone 12 может быть отложена на более поздний срок и сентябрь не станет месяцем премьеры нового поколения айфонов. Хотя не исключено, что анонсируют iPhone 12 все же в сентябре, но вот продажи стартуют через несколько месяцев.

Кроме того, есть вероятность, что новенькие «яблочные» смартфоны обзаведутся ультразвуковым дисплейным сканером отпечатков пальцев. Вернуться к идее идентификации пользователя посредством Touch ID мог заставить введенный во многих странах мира «масочный режим».

Из-за пандемии коронавируса пользователи вынуждены носить на лице маски или респираторы, что вызывает сложности с разблокировкой iPhone посредством Face ID. А поскольку, есть все предпосылки полагать, что «масочный» режим будет актуален еще год-два, становится понятным, что система разблокировки по лицу не самый комфортный вариант.

В этой ситуации аутентификация пользователя по отпечатку пальцев выглядит более предпочтительным и удобным способом. Но появление наэкранного сканера в iPhone 12 это лишь слухи, а подтвердятся они или нет, узнаем уже после презентации смартфона.

Источник: forbes