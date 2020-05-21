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  • Еще 4 компании примкнули к альянсу Inter Transmission, созданного Xiaomi, Oppo и Vivo

Еще 4 компании примкнули к альянсу Inter Transmission, созданного Xiaomi, Oppo и Vivo

21.05.2020 195 0

В прошлом году Oppo, Vivo и Xiaomi объявили о создании альянса Inter Transmission. Его цель — предоставить более эффективный и комфортный инструмент для передачи данных между устройствами. К числу участников альянса примкнули еще несколько китайских компаний. Большинство из них связаны с основателями Inter Transmission.

 

Еще 4 компании примкнули к альянсу Inter Transmission, созданного Xiaomi, Oppo и Vivo – фото 1

 

Участниками альянса стали такие компании, как Realme, OnePlus, Black Shark и Meizu. Когда поддержка нового протокола появится в гаджетах, компании не назвали. Ожидается, что первыми оценить все возможности новой технологии смогут владельцы игровых смартфонов Black Shark.

 

Благодаря такому сотрудничеству более 400 млн пользователей устройств вышеуказанных компаний смогут передавать файлы в один клик без необходимости прибегать к услугам сторонних приложений.

 

Еще 4 компании примкнули к альянсу Inter Transmission, созданного Xiaomi, Oppo и Vivo – фото 2

 

Напомним, что сама технология передачи данных между Android-устройствами напоминает разработку Apple — AirDrop. Ее работу обеспечивает мобильный пиринговый протокол передачи данных Mobile Direct Fast Exchange и для быстрой связи с устройствами используется Bluetooth-соединение. Скорость передачи данных — до 20 Мбайт/с.

 

Источник: xda-developers

Xiaomi Oppo Vivo
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.05.2020

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Еще 4 компании примкнули к альянсу Inter Transmission, созданного Xiaomi, Oppo и Vivo