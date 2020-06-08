Если нужен «новый» смартфон Honor с Google-сервисами

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Вопрос «есть ли жизнь без сервисов Google» — уже набил оскомину. Многие привыкли к тому, что в новом «санкционном» мире смартфоны Huawei и Honor прижились. Правда, привлекательность в глазах пользователей за пределами Китая они подрастеряли. Те, кто жизни своей не представляют без Google Mobile Services (GMS), все же могут себе что-то присмотреть на глобальном рынке.

В число новичков, которые все же получили сервисы Google можно причислить три модели: Honor 9X Lite, Honor 8S 2020 и Honor 8A 2020 (8A Prime). Если первый из названых смартфонов уже активно продается во многих регионах на глобальном рынке, то последние два можно найти в ограниченном количестве стран.

Причина, по которой эти модели смогли предложить GSM-версию Android, состоит в том, что предшественники были выпущены до введения санкций. Компания попросту выпустила чуть обновленные их версии, а Honor 9X Lite так и вовсе переименованный Honor 8X.

Honor 9X Lite оснастили 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипом Kirin 710, 4/128 Гб памяти, аккумуляторной батареей емкостью 3750 мАч, фронталкой на 16 Мп и сдвоенной тыльной камерой 48 Мп + 2 Мп.

Honor 8A 2020 / 8A Prime предлагает чип Helio P35, дисплей диагональю 6,09 дюйма разрешением HD+, батарейку на 3020 мАч, селфи-модуль на 8 Мп и одиночную основную камеру на 13 Мп.

Honor 8S 2020 — это обновленный вариант прошлогоднего Honor 8S, который сейчас продают за $127 в Великобритании. В его арсенале аккумулятор на 3020 мАч, бюджетный чип Helio A22, 3/64 Гб памяти, основной модуль на 13 Мп и фронтальная камера на 5 Мп.

Источник: playfuldroid

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