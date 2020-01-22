Есть ли толк от 100 Мп камер? Huawei, Honor и Sony считают что нет

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Гонка мегапикселей в самом разгаре. Всего год назад мир удивляли 48-мегапиксельными сенсорами, чуть позже появились датчики на 64 Мп, а к концу прошлого года приготовили сюрприз в виде камеры на 108 Мп. Первой рубеж в 100 Мп перешагнула Xiaomi с CC9 Pro и естественно компания уверяет, что в этом есть толк. Ведь не зря же камера этого смартфона впечатлила экспертов DxOMark, поставивших ее в один ряд с Huawei Mate 30 Pro.

Но далеко не все компании считают наращивание мегапикселей оправданным решением. Huawei, Honor и Sony заявляют, что это не те «новации» которые нужны сейчас на рынке. По их мнению, 100 Мп датчики не самый правильный выбор на данный момент. Другими словами, похоже, что они считают, что это не тот случай, когда количество перешло в качество.





Ходили слухи, что свой 100 Мп представит в скором времени Sony. Но источники близкие к компании опровергают эту информацию. Правда, никто не отвергает того, что подобный датчик появится в будущем и тогда маркетологи той же японской компании будут трубить на всех углах, что 100 Мп это благо.

Honor со своей стороны заявила, что при создании камер во флагманах 2020 года они сделают ставку на сенсоры, обладающие крупными пикселями. Так, размер каждого пикселя в 108 Мп датчике равен 0,8 мкм, тогда как пиксель размером 1 мкм и более может обеспечить типичную светочувствительность и качество изображения необходимые для камер флагманских смартфонов.





Источник: news.mydrivers.com







