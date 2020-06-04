Есть скидки на Redmi Note 9 Pro, камеру для видеонаблюдения и фритюрницу
В наши дни, когда коронавирус отправил людей на самоизоляцию и крупные торговые сети вынуждены были временно закрыться, очень актуальным стал шопинг онлайн. Впрочем, сейчас найдется немало тех, кто уже привык совершать покупки через интернет-магазины. Больший ассортимент, возможность приобрести товары, которых нет в вашем населенном пункте и экономия. Да, онлайн можно покупать дешевле и воспользовавшись скидкой можно пополнить свой парк гаджетов еще и с выгодой для бюджета.
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Смартфон Redmi Note 9 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC
Версия — 6/64 Гб
Цена: $219 - https://lite.al/s-EEa
Промокод "NOTE9RPO20"
Версия — 6/128 Гб
Цена: $239,99 - https://fas.st/mFp1M
Промокод "summer100"
Фритюрница Westinghouse
Характеристики: WAF-LZ3001, емкость 3.0л, мощность 1200Вт, таймер
ПОДАРОК! Электрический чайник Chigo ZD20 2.0L - https://fas.st/x7tSAv
Предложение для РФ
Цена: $25,99 - https://lite.al/DiDClt
Камера для видеонаблюдения Xiaomi Yi
Характеристики: Home Camera, 1080P (Full-HD), хранение в "Облаке"
Цена: $15 - https://lite.al/eiQMJj
Скидка продавца $2,00
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