Есть скидки на Redmi Note 9 Pro, камеру для видеонаблюдения и фритюрницу

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В наши дни, когда коронавирус отправил людей на самоизоляцию и крупные торговые сети вынуждены были временно закрыться, очень актуальным стал шопинг онлайн. Впрочем, сейчас найдется немало тех, кто уже привык совершать покупки через интернет-магазины. Больший ассортимент, возможность приобрести товары, которых нет в вашем населенном пункте и экономия. Да, онлайн можно покупать дешевле и воспользовавшись скидкой можно пополнить свой парк гаджетов еще и с выгодой для бюджета.

Telegram-канал Andro price идеальное место для тех, кто ищет самые выгодные предложения и скидки. Здесь собраны самые актуальные предложения и всевозможные акции с промокодами. Купить недорого? Без проблем. Главное — следить за анонсами и подписаться на этот канал. Ниже вы найдете три самых выгодных предложения сегодняшнего дня. Присмотритесь, может что-то найдете стоящее для себя.

Смартфон Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC

Версия — 6/64 Гб

Цена: $219 - https://lite.al/s-EEa

Промокод "NOTE9RPO20"

Версия — 6/128 Гб

Цена: $239,99 - https://fas.st/mFp1M

Промокод "summer100"

Фритюрница Westinghouse

Характеристики: WAF-LZ3001, емкость 3.0л, мощность 1200Вт, таймер

ПОДАРОК! Электрический чайник Chigo ZD20 2.0L - https://fas.st/x7tSAv

Предложение для РФ

Цена: $25,99 - https://lite.al/DiDClt

Камера для видеонаблюдения Xiaomi Yi

Характеристики: Home Camera, 1080P (Full-HD), хранение в "Облаке"

Цена: $15 - https://lite.al/eiQMJj

Скидка продавца $2,00