Фото защитного стекла для Huawei P40 Lite

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В Париже в конце марта покажут флагманскую серию Huawei P40. Все профильные издания и поклонники высоких технологий не смогут пройти мимо этого события: все-таки Huawei P40 Pro должен стать одним из главных фотофлагманов года.

Найдется место в новой линейке и модели попроще. Речь идет о Huawei P40 Lite, который по ранним слухам должен быть лишь переименованной версией Huawei Nova 6 SE, дебютировавший в Поднебесной в декабре прошлого года. Но, возможно, инсайдеры поторопились с этим предсказанием. В сети появился снимок защитного экрана якобы для Huawei P40 Lite, заставившее усомниться в правильности прогноза.

Как известно, Huawei Nova 6 SE щеголяет фронтальной камерой, вписанной в круглое отверстие в верхнем левом углу экрана. В случае же с защитным стеклом Huawei P40 Lite мы не видим никакого отверстия под селфи-модуль. Более того, в верхней правой части аксессуара имеется вырез, который может быть предназначен для выдвижной фронталки.

Защитное стекло также указывает на то, что Huawei P40 Lite должен получить плоскую матрицу и довольно большой подбородок. Напомним, что по слухам Huawei P40 и P40 Pro должны обладать изогнутыми OLED-дисплеями, а нижний отступ обещают минимальный.

Источник: ithome